Wiko View Max arriva in Italia a 179,99 euro

Luca Colantuoni,

Il produttore francese aveva annunciato diversi smartphone al recente Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Il Wiko View Max, disponibile in Italia a 179,99 euro, è uno dei modelli più interessanti, in quanto possiede uno schermo 18:9 ed esegue la versione più recente del sistema operativo Google.

Lo smartphone possiede un design elegante con finiture satinata (colore oro) e a specchio (colore antracite). Lo schermo da 5,99 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel) offre un’ampia area di visualizzazione per i contenuti multimediali. La dotazione hardware comprende un processore quad core MediaTek MT6739WA a 1,3 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel con autofocus a rilevazione di fase (PDAF) e flash LED, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel e può essere utilizzata per lo sblocco tramite riconoscimento facciale.

Le funzionalità Instant Multi-frame e Blurless consentono di ottenere immagini perfette anche in movimento, eliminando rumori e sfocature. Entrambe le fotocamere hanno obiettivi con apertura f/2.0 e permette di applicare diversi effetti, come Live Portrait Blur, Face Beauty e Time Lapse. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti la porta micro USB, il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM e il lettore di impronte digitali sul retro.

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e offre un’autonomia fino a 42 ore in conversazione. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il Wiko View Max è disponibile ad un prezzo di 179,99 euro.