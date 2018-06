Xiaomi Mi 8, vendute oltre un milione di unità

Luca Colantuoni,

Donovan Sung, Director of Product Management and Marketing di Xiaomi, ha condiviso su Twitter un’importante risultato. Il produttore ha venduto oltre un milione di Mi 8 in appena 18 giorni. Lo smartphone è disponibile solo in Cina dal 5 giugno e presto inizierà la distribuzione internazionale. Lo stesso traguardo è stato raggiunto dal OnePlus 6, ma in 22 giorni e in diversi paesi.

Sharing some amazing news. The Mi 8 series first went on sale on June 5. Just 18 days later, we've already sold over 1M units!#Xiaomi #Mi8 pic.twitter.com/dH36P6Wgt8 — Donovan Sung (@donovansung) June 23, 2018

Sung parla di serie Mi 8, per cui il numero di unità vendute è riferito a tutti i modelli. Oltre a quello standard, Xiaomi ha annunciato la Mi 8 Explorer Edition (cover posteriore trasparente, lettore di impronte digitali in-display e riconoscimento facciale 3D) e il Mi 8 SE con schermo da 5,88 pollici e processore Snapdragon 710. La Explorer Edition sarà disponibile solo in Cina, mentre le altre due versioni arriveranno sicuramente in Italia, dove il produttore ha aperto il primo store in provincia di Milano (Arese per la precisione).

Il Mi 8 possiede un frame in alluminio di grado aeronautico e una cover in vetro. Lo schermo AMOLED ha una diagonale di 6,21 pollici e una risoluzione full HD+ (2248×1080 pixel), quindi con rapporto di aspetto 18.7:9. Il notch nella parte superiore del display ospita la fotocamera frontale da 20 megapixel e vari sensori, tra cui quelli per il riconoscimento facciale. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage. La doppia fotocamera posteriore ha sensori da 12 megapixel, abbinati rispettivamente ad un obiettivo grandangolare con apertura f/1.8 e ad un teleobiettivo con apertura f/2.4.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, Galileo, NFC e LTE con supporto dual SIM. Il Mi 8 è il primo smartphone al mondo con GPS dual-frequency. La batteria ha una capacità di 3.400 mAh e supporta la ricarica rapida Quick Charge 4+ tramite porta USB Type-C. Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo, personalizzato con l’interfaccia MIUI 9.