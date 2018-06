Amazon Business arriva in Italia

Filippo Vendrame,

Amazon Business arriva ufficialmente su Amazon italia. Il gigante del software, infatti, ha annunciato l’arrivo in Italia di una serie di servizi pensati per soddisfare le necessità delle aziende che devono acquistare online. Per esempio, le aziende, adesso, potranno visualizzare i prezzi al netto dell’IVA, gestire le fatture, impostare limiti di spesa personalizzati e tanto altro ancora. Tutte queste novità si aggiungono ai vantaggi che Amazon offre già ai suoi clienti in termini di quantità di prodotti disponibili, modalità di spedizione e molto altro.

L’arrivo di Amazon Business in Italia permetterà alle aziende di avere facile accesso ad oltre 250 milioni di prodotti pensati esplicitamente per le loro attività come computer, stampanti, mobili da ufficio e tanto altro. Dai piccoli commercianti alle grandi aziende passando per le scuole ed i laboratori, Amazon Business offre i prodotti, le funzionalità e le soluzioni per gestire con efficienza gli acquisti di forniture e ridurre i costi. Amazon Business è, dunque, da oggi disponibile negli Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Giappone, India, Italia e Spagna e serve le aziende di oltre 60 Paesi in tutto il mondo.

Molti clienti effettuano già acquisti su Amazon.it per le proprie esigenze aziendali. Con questo lancio, Amazon.it ora offre loro un’esperienza molto più comoda. Abbiamo ascoltato i clienti e aggiunto le funzionalità che rendono gli acquisti per le aziende facili e convenienti. Le nuove funzionalità personalizzate, come gli account aziendali che possono essere gestiti da più utenti e l’opportunità di impostare livelli di approvazione interna e limiti di spesa personalizzati per approvare gli ordini, consentono alle aziende di semplificare e migliorare i propri processi di acquisto. Amazon Business offre la combinazione dell’ampia selezione, spedizione gratuita in Italia per ordini idonei pari o superiori a 29€ e prezzi convenienti che i clienti hanno imparato a conoscere da Amazon e ad amare

Nello specifico, Amazon Business offre spedizioni gratuite in Italia per ordini sopra i 29 euro e la possibilità di estendere i vantaggi delle consegne Prime del proprio account Amazon personale a quello aziendale senza costi aggiuntivi. Inoltre, Amazon Business permette di visualizzare il prezzo dei prodotti senza IVA, configurare il catalogo di Amazon Business sulla base delle regole di acquisto aziendali e creare account aziendali multi-utente.

Inoltre, il nuovo servizio dedicato alle aziende permette anche di semplificare gli acquisti, impostare livelli di approvazione aziendale, monitorare gli acquisti con statistiche dedicate e tanto altro tra cui beneficiare di sconti personalizzati in base alla quantità degli oggetti acquistati. Amazon offre anche un’assistenza dedicata ed i nuovi servizi si integrano con le principali soluzioni di terze parti per la gestione degli acquisti.

I venditori terzi su Amazon.it hanno, adesso, accesso ad una serie di funzionalità per raggiungere i clienti aziendali per migliorare il loro business.