Fortnite trascina la crescita del gaming digitale

Il digitale è in forte crescita, anche nell’ambito videoludico: +25% nel giro d’affari a livello mondiale registrato in un solo anno, con i consumatori che hanno speso 9,1 miliardi di dollari nel mese di maggio, molti di più rispetto ai 7,3 miliardi dello stesso periodo nel 2017. A trainare il boom è il segmento mobile, arrivato a far registrare un +36%.

È quanto emerge dal nuovo report pubblicato da SuperData Research, che elenca anche i giochi che maggiormente hanno contribuito a innescare e accelerare il trend. Una precisazione: i dati prendono in esame sia i profitti derivanti dalle copie digitali vendute sia quelli legati all’acquisto di contenuti in-game come DLC, potenziamenti, carte aggiuntive, skin, personalizzazioni e così via.

Fortnite di Epic Games ha fatto incassare al publisher un totale pari a 318 milioni di dollari solo nel maggio 2018, grazie soprattutto al successo della sua formula free-to-play applicata alle console. Non stupisce dunque che il team responsabile del titolo abbia deciso di spingere forte sul fronte degli eSports, mettendo in palio un montepremi complessivo da ben 100 milioni di dollari per la prossima stagione di competizioni.

Il successo non riguarda però tutti i protagonisti del settore: Star Wars Battlefront II di Electronic Arts non se la passa altrettanto bene. Non è riuscito a conquistare i giocatori con il suo nuovo sistema di microtransazioni introdotto in aprile, dopo le polemiche al lancio. Destino differente per Detroit: Become Human, esclusiva di lusso del catalogo PS4 firmata da Sony e Quantic Dream, capace di vendere 291.000 copie in digitale nel mese di maggio.

Concludiamo la carrellata con uno sguardo a Pokémon Go, che nonostante siano ormai trascorsi circa due anni dal lancio continua a generare ingenti profitti: 104 milioni di dollari in maggio, con un incremento pari al 104% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.