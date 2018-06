Google Maps: nuove feature per locali ed eventi

Cristiano Ghidotti,

Le novità per Google Maps annunciate il mese scorso dal gruppo di Mountain View fanno ora il loro debutto ufficiale, in tutto il mondo, mettendo funzionalità inedite a disposizione degli utenti che si affidano al servizio per le ragioni più disparate: dalla ricerca dei punti di interesse alle cose da fare, fino ai locali o ai ristoranti dove recarsi. Insomma, si può ormai parlare di una piattaforma completa e versatile, che va ben oltre la consultazione delle mappe o l’ottenimento delle indicazioni per la navigazione stradale.

Nell’occasione, bigG ha pubblicato sulle pagine del proprio blog ufficiale una serie di consigli da seguire per chi desidera ottenere il meglio: sfruttare la nuova scheda Esplora per suggerimenti rapidi su ristoranti, bar e caffè nelle vicinanze, consultare gli elenchi compilati dalle guide locali per le attività di ristorazione più quotate, seguire le raccomandazioni su dove recarsi in base ai propri cibi preferiti, dare un’occhiata alle attività e agli eventi organizzati nella zona in cui ci si trova e leggere il rating Your Match assegnato ad ogni location in base al livello di corrispondenza con i propri gusti personali.

Per far questo, Google suggerisce di indicare a Maps le preferenze in merito a cibi e bevande. In alcuni paesi (al momento negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Australia e in Giappone), è stata inoltre introdotta la nuova scheda For You che fornisce informazioni sulle nuove attività aperte e sugli eventi in programma nelle zone di interesse dell’utente. Al momento non è dato a sapere se o quando arriverà anche in Italia.