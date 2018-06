Honor 10, nuovi colori Phantom Green e Glacier Grey

Luca Colantuoni,

Il nuovo Honor 10, in vendita in Italia dal 15 maggio, è ora disponibile in altre due colorazioni (Phantom Green e Glacier Gray) che si aggiungono a Midnight Black e Phantom Blue offerti fin dal lancio sul mercato. Lo smartphone può essere acquistato sullo store ufficiale del produttore cinese e nelle migliori catene dell’elettronica di consumo.

Il design è una delle caratteristiche esclusive degli ultimi modelli della serie. La cover posteriore in vetro 3D è stata realizzata sovrapponendo 15 strati che riflettono la luce e creano una variazione di tonalità (effetto aurora) quando l’utente cambia l’inclinazione dello smartphone. Honor 10 possiede uno schermo da 5,84 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel). Il rapporto di aspetto 19:9 indica la presenza del notch nella parte superiore del display IPS he ospita i sensori e la fotocamera frontale da 24 megapixel.

Galleria di immagini: Honor 10, immagini dello smartphone

La dotazione hardware comprende inoltre un processore Kirin 970, 4 GB di RAM, 64/128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore con sensori RGB da 16 megapixel e monocromatico da 24 megapixel. La dual camera consente di applicare diversi effetti, come l’effetto bokeh e il riconoscimento automatico della scena, sfruttando la NPU (Neural Processing Unit) del processore. Per lo sblocco dello smartphone è possibile utilizzare il lettore di impronte ad ultrasuoni, posizionato sotto il vetro, oppure il riconoscimento facciale.

Il prezzo della versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage (colori Phantom Blu, Glacier Gray, Midnight Black e Phantom Green) è 399,90 euro, mentre quella con 4 GB di RAM e 128 GB di storage (colori Phantom Blu, Midnight Black e Phantom Green) costa 449,90 euro.