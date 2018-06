HTC U12+ anche nella colorazione Flame Red

Luca Colantuoni,

Gli utenti italiani possono ora scegliere anche il colore Flame Red per il nuovo HTC U12+ annunciato a fine maggio. Inizialmente erano disponibili le colorazioni Ceramic Black e Translucent Blue. Quest’ultima è semitrasparente e permette di vedere i componenti interni. L’acquisto può essere effettuato online al prezzo di 799,00 euro (10% di sconto per gli iscritti HTC Club). Le spedizioni inizieranno dal mese di agosto.

Nonostante la nuova tonalità cromatica rimane invariata la tecnica utilizzata per realizzare il telaio dello smartphone. Il famoso design Liquid Surface prevede la combinazione di vetro e materiali preziosi ad alta rifrazione che consentono di simulare le proprietà dei liquidi. HTC U12+ possiede uno schermo 18:9 da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e integra un processore Snapdragon 845, affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. Oltre ai sensori per la funzionalità Edge Sense 2 presenti lungo i bordi laterali, il produttore ha aggiunto pulsanti sensibili alla pressione per accensione e volume.

Lo smartphone ha quattro fotocamere. Per le due posteriori sono stati scelti sensori da 12 e 16 megapixel, abbinati rispettivamente ad un obiettivo standard e ad un teleobiettivo con zoom ottico 2x. La qualità è ottima, come testimonia il punteggio di 103 assegnato dagli esperti di DxO Labs. La doppia fotocamera frontale ha invece sensori da 8 megapixel. Altre caratteristiche rilevanti sono gli altoparlanti BoomSound Hi-Fi e la tecnologia USonic con cancellazione attiva del rumore.

La batteria da 3.500 mAh supporta la ricarica rapida tramite porta USB Type-C. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con la nota interfaccia HTC Sense.