Anche Infinity festeggia il Pride

Marco Grigis,

Anche Infinity, la piattaforma di streaming del gruppo Mediaset, decide di festeggiare il mese del Pride con una selezione di grandi titoli per la comunità LGBT. Dai grandi film d’autore alle serie tv più irriverenti, un sguardo arcobaleno sul mondo, per apprendere, sorridere e commuoversi con i protagonisti delle storie più belle di sempre.

Sono moltissimi i titoli disponibili nel grande archivio di Infinity, per tutti gli abbonati alla piattaforma. L’offerta si apre con “The Danish Girl”, il meraviglioso film premiato agli Oscar e dedicato alla storia di Lili Elbe, la prima donna a essersi sottoposta a un intervento per la riassegnazione sessuale. Segue “La vita di Adele”, Palma d’Oro al Festival di Cannes del 2013, incentrato sulla relazione tra le giovanissime Adele ed Emma: una pellicola profonda e molto delicata, già diventata un cult non solo fra gli spettatori LGBT.

Spazio anche ai grandi classici, con l’immancabile “Victor Victoria”: girato nel 1982 da Blake Edwards, racconta la Parigi degli anni ’30, con il successo come ballerino e cantante dell’irresistibile Victor, un nobile polacco. Kathering Heigl e Alexis Bledel, rispettivamente da serie di culto come “Grey’s Anatomy” e “Una mamma per amica”, danno invece prova della loro bravura in “Jenny’s Wedding”, un’opera dedicata all’accettazione dell’omosessualità da parte dei genitori di una giovane donna.

Per gli irriducibili delle serie tv, infine, non può mancare l’appuntamento con “Will & Grace”, l’irresistibile e irriverente produzione statunitense che, a partire dagli anni ’90, ha cambiato il modo con cui le questioni LGBT vengono trattate in TV. Su Infinity sono disponibili tutte le stagioni, dalla 1 alla 9, compreso il recentissimo ritorno della serie andato in onda quest’anno negli Stati Uniti.

L’abbonamento a Infinity è attualmente proposto a 7.99 euro al mese, con la possibilità di provare il servizio senza costi per 30 giorni. Il catalogo comprende 2.500 film, 2.700 episodi di serie tv e 1.500 episodi di cartoni animati per grandi e piccoli.