Instagram, i canali tematici nella sezione Esplora

Floriana Giambarresi,

Dopo il lancio di IGTV e l’introduzione delle videochiamate di gruppo, Instagram sta dando nuova vita alla sezione Esplora della sua app, che continuerà a proporre contenuti personalizzati in base agli interessi espressi nel tempo da ogni specifico utente ma che vede ora l’introduzione dei canali tematici.

Nello specifico, in cima – ovvero nella parte superiore dello schermo – Instagram mostrerà canali tematici che coprono diversi argomenti come ad esempio Arte, TV e film, Moda e Bellezza, Scienze e Tecnologia, ai quali si aggiunge un canale chiamato For you (“Per te”) che racchiude una serie di post che Instagram ritiene possano rispondere agli interessi dell’utente. Accedendo al canale specifico si potrà così disporre di una serie di contenuti pertinenti, insieme agli hashtag correlati che facilitano l’esplorazione di post ulteriori.

I canali di discussione su Esplora ti offrono nuovi modi per scoprire i tuoi interessi su Instagram. Oltre 200 milioni di persone visitano ogni giorno Esplora per scoprire nuove idee e trovare ispirazione. Ora è ancora più semplice sfogliare i post che vuoi vedere e gli account che puoi seguire.

Instagram offre anche dei modi specifici per controllare ciò che l’app mostrerà sulla scheda Esplora. Ad esempio, scorrendo da una griglia all’altra è ora possibile sfogliare una serie di interessi (argomenti), mentre toccando un canale e scorrendo con il dito verso l’alto si può approfondire uno specifico interesse. Chiaramente, a disposizione la possibilità di rimuovere un canale tematico dagli interessi: basta tenere premuto con il dito e selezionare “Disattiva” dal menu. Sarà comunque possibile riattivarlo in seguito, qualora si cambiasse idea.