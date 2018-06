Mozilla annuncia Firefox 61 per desktop e Android

Luca Colantuoni,

Mozilla continua ad ottimizzare il suo browser, progettato quasi da zero con l’arrivo di Firefox Quantum. La versione 61 per Windows, macOS e Linux introduce cinque novità principali che incrementano le prestazioni e velocizzano l’esecuzione di alcune operazioni durante la navigazione. Performance migliorate anche per la versione per Android.

Non ci sono modifiche estetiche, quindi gli utenti noteranno le novità durante l’uso del browser. Innanzitutto è stato aggiornato il CSS engine per effettuare il parsing dei fogli di stile sfruttando il parallelismo. Ciò si traduce in una riduzione del tempo di caricamento delle pagine più complesse. È stato inoltre ridotto il tempo di risposta delle schede, caricando in background i contenuti quando l’utente sposta il mouse sulla schede, quindi prima della loro selezione. Infine è stato velocizzato l’accesso alle pagine più visitate.

Mozilla ha inoltre semplificato l’aggiunta dei motori di ricerca. Per i siti supportati (ad esempio, Amazon e IMDb) è sufficiente scegliere sulla voce “Aggiungi motore di ricerca” nel menu che viene aperto cliccando i tre punti nella barra degli indirizzi.

Altra novità è il supporto per le WebExtensions che permettono di nascondere le schede aperte. È possibile, ad esempio, chiudere la scheda di un sito di streaming musicale senza interrompere la riproduzione.