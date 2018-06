Nokia 9, schermo OLED, Snapdragon 845 e Android P?

Luca Colantuoni,

HMD Global ha presentato diversi smartphone in due anni, ovvero da quando ha riportato sul mercato lo storico marchio. L’attuale modello di punta è il Nokia 8 Sirocco con schermo da 5,5 pollici e processore Snapdragon 835. Il vero top di gamma dovrebbe essere il Nokia 9, del quale sono trapelate alcune interessanti informazioni.

In base alle fonti del leaker Roland Quandt, lo smartphone è noto con il nome in codice Nokia A1 Plus e verrà realizzato da Foxconn. Quasi certa la presenza del processore Snapdragon 845 e di una doppia fotocamera posteriore con ottiche Zeiss. Non è da escludere la tripla fotocamera posteriore oppure qualche soluzioni innovative per quella frontale. Ciò farebbe presupporre un design full screen o un più tradizionale display OLED (prodotto da LG). Altra novità potrebbe essere il lettore di impronte digitali in-display, soluzione adottata da alcuni produttori cinesi (Vivo, Xiaomi e Honor).

Considerate le specifiche del Nokia 8 Sirocco, il Nokia 9 avrà almeno 6 GB di RAM e 128 GB di memoria flash. Non mancheranno sicuramente una comparto audio Hi-Fi, la ricarica rapida (forse anche wireless, se la cover posteriore sarà in vetro) e tutti i chip per la connettività (WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE).

Dato che l’annuncio è previsto tra fine agosto e inizio settembre all’IFA 2018 di Berlino, il sistema operativo potrebbe essere Android 9.0 P. Nei prossimi giorni arriveranno certamente ulteriori informazioni sullo smartphone.