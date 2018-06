Samsung Galaxy Note 9, annuncio il 9 agosto

Luca Colantuoni,

Come ipotizzato da Bloomberg all’inizio del mese, Samsung annuncerà il nuovo Galaxy Note 9 durante l’evento Unpacked organizzato a New York per il 9 agosto. Il produttore coreano non ha in realtà specificato il nome del dispositivo, ma ha pubblicato un breve video che toglie ogni dubbio.

Si vede infatti l’inconfondibile S Pen, accessorio esclusivo della serie fin dall’esordio avvenuto nel 2011. La stilo è gialla, quindi Samsung offrirà il nuovo colore per il phablet. Negli ultimi giorni sono trapelate indiscrezioni sulla tecnologia adottata per la S Pen. Invece della risonanza elettromagnetica (EMR) potrebbe essere utilizzato lo standard Bluetooth. Ciò comporta la presenza di una batteria interna che verrà probabilmente ricaricata quando la stilo è inserita nel suo alloggiamento.

Per quanto riguarda il design non si prevedono grandi novità (al massimo uno spessore inferiore delle cornici). Lo schermo Super AMOLED dovrebbe avere una diagonale da 6,3 o 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9. I componenti interni verranno invece aggiornati. La dotazione hardware comprenderà sicuramente i processori Exynos 9810 e Snapdragon 845, almeno 6 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage. In alcuni paesi è prevista la distribuzione di una versione con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria flash.

La doppia fotocamera posteriore dovrebbe avere sensori da 12 megapixel e un obiettivo con apertura variabile, come nel Galaxy S9+. Il lettore di impronte digitali verrà spostato sotto la dual camera. Altre possibili specifiche sono le seguenti: batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida e wireless, jack audio da 3,5 millimetri, scanner dell’iride, cardiofrequenzimetro, porta USB Type-C, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE.

Il sistema operativo sarà sicuramente Android 8.1 Oreo con interfaccia Samsung Experience. Il produttore introdurrà la seconda versione dell’assistente personale Bixby. Come avvenuto in passato, il prezzo dello smartphone subirà certamente un leggero ritocco verso l’alto.