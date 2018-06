Tesla introduce un parental control nelle auto

Filippo Vendrame,

Tesla, all’interno dell’aggiornamento 2018.24 o versioni successive, ha introdotto una sorta di “parental control” per consentire ai genitori di tenere a banda l’eventuale esuberanza dei loro figli mentre guidano una Model S o una Model X. Grazie alla nuova modalità “valet mode”, i possessori di una Tesla potranno limitate la velocità massima e la potenza del motore per fare in modo che chi guida non possa esagerare e correre rischi inutili.

Grazie a questa nuova funzionalità, dunque, le Tesla potranno essere configurate per raggiungere una velocità massima compresa tra le 50 miglia orarie e le 90 miglia orarie (80-145 km/h). Come anticipato, anche la potenza del motore viene sensibilmente tagliata impedendo accelerazioni troppo decise che potrebbero mettere in difficoltà i più giovani ed inesperti. Questa funzionalità può essere attivata direttamente dall’auto o attraverso l’applicazione per smartphone di Tesla. Queste impostazioni sono protette da password per fare in modo che i ragazzi non possano disattivarle ripristinando le piene prestazioni dell’auto. Inoltre, questa speciale modalità blocca l’accesso ad altri parametri dell’auto.

Sicuramente trattasi di un buon modo per frenare l’eventuale esuberanza dei ragazzi che si possono trovare alla guida di un’auto dalle prestazioni potenzialmente molto elevate.

Da evidenziare un elemento molto particolare. Nelle note di rilascio dell’aggiornamento, è chiaramente indicato che questa novità è dedicata a Barrett Riley. Trattasi di un ragazzo di 18 anni che è morto a seguito di un grave incidente con una Model S che il padre li aveva comprato. La polizia ha stabilito che la causa più probabile dell’incidente era l’alta velocità a cui stava guidando.

Proprio questo drammatico incidente sembra che abbia ispirato Tesla ad introdurre questa innovativa funzionalità di sicurezza.