3 Italia rimodula ALL-IN START

Filippo Vendrame,

3 Italia ha annunciato una nuova rimodulazione che ha colpito, questa volta, l’opzione tariffaria ALL-IN START. La buona notizia è che chi ha sottoscritto questo piano tariffario può già disporre di ben 30GB al mese. Attualmente, i giga a disposizione sono solamente 4,4. Il rovescio della medaglia è che a partire dal primo rinnovo successivo al 29 luglio 2018, il costo di rinnovo dell’opzione ALL-IN START passerà da 9,77 euro a 12,77 euro al mese. Dunque, 3 euro in più al mese per poter usufruire, però, di molto più traffico dati. I minuti, gli SMS e le tariffe oltre soglia non subiranno, invece, variazioni.

L’operatore giustifica questa rimodulazione con i soliti motivi di voler riposizionare l’offerta e di voler continuare a garantire gli investimenti sui servizi di assistenza, la rete di vendita e l’infrastruttura tecnologica. 3 Italia, ovviamente, avviserà i clienti interessati dalla rimodulazione di ALL-IN START tramite un SMS con un preavviso di almeno 30 giorni così come prescritto dai termini di legge. Ovviamente, i clienti 3 Italia potranno rifiutare di accettare la rimodulazione e potranno recedere dal contratto con l’operatore senza il rischio di incorrere in penali.

Proprio sul capitolo recesso, 3 Italia ci tiene ad informare i suoi clienti delle modalità da seguire per poter disdire la loro utenza.

Diritto di recesso: come previsto dall’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, qualora non accettassi queste modifiche, potrai esercitare il diritto di recesso dai servizi 3 o passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione fino al giorno prima dell’entrata in vigore della modifica, inviando una comunicazione con causale di recesso: “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali: raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. Casella Postale 133 – 00173 Roma Cinecittà, PEC all’indirizzo servizioclienti133@pec.h3g.it, punto vendita Tre di proprietà, Area Clienti 3, chiamando il 133. Se sulla tua linea sono in corso pagamenti rateali, potrai continuare a pagare le rate fino al termine naturale previsto o saldare le rate residue in unica soluzione, specificando la richiesta nella comunicazione di recesso.

Dopo Wind che proprio nelle ultime ore ha annunciato una rimodulazione che ha toccato alcune delle sue più note opzioni tariffarie, arriva anche la decisione di 3 Italia di porre in essere questa modifica. Maggiori informazioni direttamente sul sito dell’operatore.