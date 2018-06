Amazon annuncia il Fire HD 10 Kids Edition

Luca Colantuoni,

Amazon ha aggiunto un terzo modello alla serie di tablet riservati ai bambini. Il nuovo Fire HD 10 Kids Edition è in pratica la versione rugged del Fire HD 10 annunciato lo scorso anno. L’azienda di Seattle ha inoltre svelato lo Show Mode Charging Dock per Fire HD 8 e Fire HD 10 che trasforma i tablet in un Echo Show.

Il Fire HD 10 Kids Edition possiede uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione full HD (1920×1200 pixel) e integra un processore quad core a 1,8 GHz, 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD. Le fotocamere hanno risoluzioni VGA e 2 megapixel, mentre la connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11ac. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB, gli altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e una batteria che offre un’autonomia massima di 10 ore.

La principale differenza rispetto al modello standard è la custodia in gomma (colori rosa, blu e giallo) resistente ad urti e cadute. In caso di rottura verrà sostituita gratuitamente nei due anni coperti dalla garanzia. Il prezzo è 119,99 dollari e include un anno di abbonamento al servizio FreeTime Unlimited che offre accesso illimitato a diversi contenuti per bambini (libri, video, app e giochi) anche offline.

I genitori possono utilizzare il controllo parentale per limitare l’uso del tablet a determinate fasce orarie, impostare blocchi per contenuti non appropriati e controllare le ore trascorse davanti allo schermo. Il tablet può essere già ordinato online. Le consegne inizieranno l’11 luglio. Purtroppo nessun modello Kids Edition è disponibile in Italia.

Lo Show Mode Charging Dock è invece una dock station per i Fire HD 8 e Fire HD 10 che permette di interagire con l’assistente personale Alexa senza toccare lo schermo. È possibile modificare l’angolazione attraverso il cavalletto posteriore e ovviamente ricaricare il tablet. La modalità Show (interfaccia full screen) viene attivata automaticamente quando si inserisce il dispositivo nell’accessorio. La funzionalità sarà disponibile tramite un aggiornamento previsto per il 2 luglio.

I prezzi dello Show Mode Charging Dock sono 34,99 dollari (Fire HD 8) e 49,99 dollari (Fire HD 10). Sulle pagine di Amazon USA viene indicato che il dispositivo può essere spedito in Italia. Tuttavia nel nostro paese non viene venduto il Fire HD 10 e non è ancora disponibile Alexa.