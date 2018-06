Arrivano gli e-Skates Segway Drift W1

Floriana Giambarresi,

I nuovi Segway Drift W1 segnano l’ingresso sul mercato degli e-skate di Segway che, dopo i pattini a rotelle, i pattini in linea e altri prodotti di mobilità divertenti, cavalca la nuova moda annunciando ufficialmente l’arrivo del primo prodotto in tal senso sul mercato.

«Il nuovo Segway Drift W1 unisce tutto il divertimento e lo stile della linea di prodotti Segway con l’ingegneria di alto livello del brand. Perfetti per le giovani generazioni che osano distinguersi e creare nuove mode», comunica la casa produttrice in un comunicato stampa diramato per l’occasione. Si tratta infatti di un prodotto indossabile, elettrico, pensato per garantire non solo il massimo del divertimento su strada ma anche del comfort: è realizzato con delle pratiche ruote realizzate per ottimizzare la stabilità e la capacità di guida che, assieme a materiali di alta qualità capaci di resistere allo scivolamento dei pavimenti, rendono gli e-skates facili da comandare, leggeri e compatti.

In linea con la filosofia di Segway, “la sicurezza prima di tutto”, Segway Drift W1 ha ottenuto una serie di certificazioni internazionali, come UL e CE e utilizza la tecnologia comprovata per il bilanciamento stabile di Segway, che si fonda su un numero notevole di brevetti: 800 in totale.

Con un prodotto del genere e la forza del brand Segway è possibile che si assista alla nascita di una nuova moda, ma al momento sono tante le informazioni attese. Per saperne di più su data di uscita in Italia e in Europa e prezzo di vendita occorrerà attendere un po’ di tempo, probabilmente l’IFA 2018 di Berlino (Germania), quando l’azienda presenterà ufficialmente gli e-skates al mondo. L’appuntamento è fissato per il 30 agosto alle ore 10 presso il suo stand alla kermesse tedesca.