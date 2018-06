Filippo Vendrame,

Iliad sarebbe decisamente partito con il piede giusto in Italia tanto da aver ottenuto in media 10 mila nuovi clienti al giorno nel suo primo mese di vita. Trattasi di dati non ufficiali, ovviamente, ma arrivano da una fonte affidabile e cioè della banca tedesca Berenberg che li ha estrapolati direttamente dai dati degli altri operatori. La banca afferma, inoltre, che Iliad avrebbe guadagnato ben 250 mila richieste di portabilità nel suo primo mese di vita. Inoltre, a questo dato andrebbero sommate le SIM attivate ex novo senza richiesta di portabilità. La banca stima che queste possono essere tra le 50 mila e le 100 mila.

Se questi dati corrispondessero al vero, per Iliad si tratterebbe davvero di una partenza sprint che confermerebbe anche la corsa degli altri competitor a modificare le loro offerte per renderle maggiormente attrattive per evitare emorragie di clienti. Tuttavia, la banca tedesca afferma che a risentire di più dell’entrata in scena di Iliad in Italia è stata Wind Tre. Il 40% delle richieste di potabilità arriverebbero, infatti, proprio da questo operatore. Per Vodafone e TIM l’arrivo di Iliad sarebbe stato meno traumatico sul fronte delle perdite di clienti. Le richieste di portabilità da Vodafone sarebbero il 25% del totale, quelle provenienti da TIM il 20% del totale.

Iliad, dunque, sembra davvero aver rivoluzionato il mercato italiano come del resto suo obiettivo. Le sua tariffa unica, trasparente e tutto compreso è subito piaciuta agli italiani che hanno deciso di scommettere sul successo di questo operatore. Non appare, quindi, per nulla strano che Vodafone abbia rapidamente portato al debutto il suo operatore virtuale Ho. Mobile che sostanzialmente offre la medesima tariffa dei francesi anche se ad un euro in più.

Se questi dati davvero corrispondessero alla realtà, al primo obiettivo di un milione di clienti non mancherebbe più davvero molto.