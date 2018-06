PlayStation Plus di luglio: ecco i giochi gratis

Floriana Giambarresi,

Dal 3 luglio saranno disponibili nuovi giochi gratis per PS4, PS3 e PS Vita grazie al servizio PlayStation Plus, che vede l’introduzione di titoli della caratura di Heavy Rain e Absolver tra gli altri insieme a una speciale promozione dedicata agli utenti non ancora abbonati e a una nuova offerta bonus targata La Feltrinelli.

Innanzitutto, tutti i giocatori (inclusi gli utenti attualmente membri di PlayStation Plus), avranno diritto a uno sconto del 25% sull’acquisto di un abbonamento di 3 mesi al servizio, così da accedere alle promozioni e titoli gratis offerti ogni mese da Sony. La promozione prende il via mercoledì 27 luglio per concludersi alle ore 11 di lunedì 9 luglio; inoltre, i i membri abbonati potranno ricevere Call of Duty: Black Ops 3 per PS4 che sarà scaricabile fino all’11 luglio, e giocabile fino a quando l’abbonamento sarà attivo.

Ad accompagnare la promozione, la nuova ondata di giochi gratis che comprende innanzitutto due titoli per PS4 di spessore, che hanno accompagnato tantissimi videogiocatori di tutto il mondo in questi anni: si tratta di Heavy Rain, la peculiare avventura thriller-noir sviluppata da David Cage e Quantic Dream, e di Absolver, picchiato multiplayer e online di Sloclap. Di seguito l’intera lista dei giochi PS Plus di luglio:

Absolver (PS4)

Heavy Rain (PS4)

Rayman HD (PS3)

Extreme Exorcism (PS3)

Space Overlords (PS Vita + PS4)

Zero Escape: Zero Time Dilemma (PS Vita).

I giochi che invece non saranno più disponibili per il download gratis sul PlayStation Plus, sempre dal 3 luglio, comprendono:

XCOM 2 (PS4)

Trials Fusion (PS4)

Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier (PS3)

Zombie Driver HD Complete Edition (PS3)

Squares (PS Vita)

Atomic Ninjas (PS Vita).

Inoltre, accedendo al sito playstationplusbonus.com, si potrà accedere al PS Plus Bonus di luglio: su un acquisto minimo di 55 euro, La Feltrinelli offrirà uno sconto di 7 euro su musica, libri, videogiochi e molto altro. ça promozione è valida fino al 10 luglio.