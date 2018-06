Skype per Windows 10, in arrivo tante novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato l’arrivo di un grande aggiornamento per Skype per il sistema operativo Windows 10 che va ad introdurre tantissime novità sia a livello funzionale che estetico. L’annuncio è stato dato dal gigante del software all’interno del rilascio della nuova build Insider di Windows 10. Il gigante del software sta lavorando duramente per migliorare la sua applicazione dedicata alla comunicazione e questo aggiornamento è proprio il risultato del suo impegno.

Innanzitutto, la casa di Redmond ha migliorato le funzionalità di chiamata in Skype per rendere l’esperienza d’uso migliore. Per esempio, nelle chiamate di gruppo le persone potranno decidere chi far apparire nel riquadro delle chiamate principali con un semplice drag and drop. Adesso le persone avranno la possibilità di scattare degli screenshot dei momenti più significativi di una chiamata/videochiamata. In questo modo le persone non rischieranno di perdersi informazioni importanti. Funzionalità utile soprattutto in ambito professionale per non perdere alcun dettaglio di una riunione. Microsoft ha, inoltre, reso ancora più semplice la procedura di condivisione dello schermo.

Il gigante del software ha affinato Skype anche dal punto di vista estetico grazie ai molti feedback ricevuti dalle persone. In particolare, è stato facilitato l’accesso e la visualizzazione dei contatti. Arrivano, inoltre, temi personalizzabili e tante altre piccole novità in svariati settori dell’applicazione come nella galleria multimediale e nel pannello delle notifiche.

Microsoft ha anche fatto sapere che in futuro gli utenti possono aspettarsi aggiornamenti più frequenti per l’applicazione Skype.

Tutte queste novità che migliorano sensibilmente l’utilizzo di Skype sono disponibili per tutti gli utenti iscritti al programma Insider per Skype che permette di provare in anticipo le novità che Microsoft introdurrà per la sua app di comunicazione.

Per poter ricevere in anteprima le novità di Skype è sufficiente selezionare l’opzione dedicata all’interno delle Impostazioni di Skype. Non è ancora chiaro quando queste novità saranno disponibili per tutti.