Snapchat, arrivano i giochi in-app?

Floriana Giambarresi,

Snap Inc. sarebbe al lavoro su una piattaforma di gaming integrata in Snapchat, che dovrebbe debuttare in autunno e consentire dunque agli sviluppatori esterni di creare giochi con cui gli utenti potranno divertirsi direttamente all’interno dell’app. È quanto rivela The Information in base a quanto appreso da due persone, che dicono di aver familiarità con i piani dell’azienda.

Pare che la società dietro Snapchat abbia già stretto degli accordi con un editore di videogiochi per la creazione di questi titoli, ma la sua identità non è al momento nota. È lecito pensare che una novità del genere incoraggerebbe gli utenti a spendere più tempo nell’app, generando così maggiori entrate pubblicitarie per Snap Inc. Al momento si tratterebbe solo di un esperimento, che se confermato comunque non stupirebbe: non è infatti inusuale che una piattaforma di messaggistica includa giochi. Ad esempio, Facebook Messenger dispone di oltre 70 titoli nel suo catalogo.

Considerando gli sforzi che Snap ha riversato nel software Lens Studio che consente agli sviluppatori di creare filtri AR personalizzati, e l’acquisto – avvenuto lo scorso anno – di un motore di gioco 3D basato sul Web, denominato PlayCanvas, è possibile che i giochi su Snapchat si concentrino sulle funzionalità di realtà aumentata. Peraltro, l’azienda offre già alcuni giochi AR, soprannominati Snappables, che sono ospitati nell’app insieme ad altri obiettivi Snapchat e possono essere controllati con il tatto, il movimento o le espressioni facciali.

Contattato a riguardo, il team dietro Snapchat si è rifiutato di fornire un commento ma secondo le indiscrezioni il lancio del progetto che consentirà ai developer di terze parti di creare giochi per Snapchat è previsto per l’autunno.