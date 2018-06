WMF 2018, Fitprime vince la Startup Competition

Floriana Giambarresi,

Tra gli oltre 400 progetti imprenditoriali e dopo i pitch delle 6 finaliste in Sala Plenaria al Web Marketing Festival 2018, è Fitprime ad aggiudicarsi la Startup Competition più grande d’Italia.

È dunque stato il marketplace dedicato al mondo del fitness a convincere l’intera platea di incubatoi, investitori, corporale venture e partecipanti presenti all’ultima edizione del Web Marketing Festival, che si è appena conclusa a Rimini: «Da bravi sportivi ci è sempre piaciuta la competizione, eravamo forti dei successi che in questi 2 anni di storia di Fitprime abbiamo raggiunto, e vincere sul palco del Web Marketing Festival di fronte a migliaia di persone è stata un’opportunità ed emozione che abbiamo fatto bene a non farci scappare», hanno commentato Matteo Musa e Damiano Rossi, il cui team vince dunque il premio messo a disposizione da Search On Media Group del valore di 10mila euro in consulenza di marketing digitale e il premio di UniCredit Start Lab, del valore di 75mila euro (non corrisposto in denaro.

Grande successo anche per l’iniziativa Startup Competition Young, nata in quest’edizione per formare i più giovani sui temi dell’imprenditorialità. Sono state oltre 50 le application registrate e la competizione ha visto 6 team composti da giovani under 22 che si sono sfidati presentando una propria idea innovativa digitale dal forte impatto sociale su tematiche quali Sport, Turismo, Accessibilità, Occupazione, Green e Sostenibilità. Progetti convincenti, che hanno ricevuto vari premi che consentiranno ai team di favorirne lo sviluppo, tra cui quelli di IBAN, Amazon Web Services e del Web Marketing Festival stesso. Come spiegato da Cosmano Lombardo, Chairman del Web Marketing Festival: