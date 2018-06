Wind rimodula Wind Smart e All Inclusive Big

Filippo Vendrame,

Wind ha annunciato una nuova serie di rimodulazioni che toccheranno i suoi piani tariffari All Inclusive Big 550, All Inclusive Big e Wind Smart. Innanzitutto, a partire dal prossimo 2 di luglio, i Giga inclusi all’interno di Wind Smart passano da 7 a 30. Contestualmente, il traffico dati per le tariffe Wind All Inclusive Big 550 passa da 2 a 10GB. I minuti, gli SMS e le tariffe oltre soglia non subiscono variazioni.

Le rimodulazioni, però, comporteranno anche un ritocco al listino, giustificato da Wind con l’esigenza di continuare a garantire gli investimenti sui servizi di assistenza, la rete di vendita e l’infrastruttura tecnologica. Nello specifico, a partire dal primo rinnovo successivo al 29 luglio 2018, All Inclusive Big 550 passa da 14,50 a 16,5 euro al mese. Invece, Wind Smart passa da 7,58 a 9,58 euro al mese. Per quanto riguarda, invece, All Inclusive Big, il costo della tariffa passa da 15,70 a 17,20 euro al mese, con navigazione Internet illimitata alla velocità di 128 Kpbs al termine dei GIGA inclusi nell’offerta. Per mantenere il costo mensile invariato, i clienti possono scegliere un’offerta con lo stesso traffico incluso ma con il blocco della navigazione all’esaurimento dei GIGA chiamando il 155.

I clienti interessati dalla modifica saranno preventivamente informati con una comunicazione personale inviata tramite SMS con un preavviso di almeno 30 giorni così come prescritto dai termini di legge.

Ovviamente, i clienti Wind che non volessero accettare la rimodulazione potranno esercitare il diritto di recesso come previsto dalla legge.

Al riguardo, l’operatore arancione ricorda come funziona il diritto di recesso.