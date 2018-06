Xiaomi Mi Max 3, versione Pro con Snapdragon 710?

Luca Colantuoni,

Da qualche settimana circolano indiscrezioni sul Mi Max 3, il phablet che Xiaomi dovrebbe annunciare nel mese di luglio. Il produttore cinese avrebbe pianificato anche il lancio di una versione Pro con il recente processore Snapdragon 710, usato per il Mi 8 SE.

Il successore del Mi Max 2 dovrebbe avere uno schermo da 6,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), quindi con rapporto di aspetto 18:9. Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevede la presenza del processore octa core Snapdragon 636, affiancato da 3/4/6 GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria flash. Il Mi Max 3 Pro integrerebbe invece un processore Snapdragon 710 e 6 GB di RAM. Questi due dati sono indicati nell’immagine pubblicata sul social network Weibo e apparsa per un breve tempo sul sito di Xiaomi, ma non è possibile verificare la sua autenticità.

La doppia fotocamera posteriore dovrebbe avere un sensore principale (Sony IMX363) da 12 megapixel. Altre possibili specifiche sono le seguenti: fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM), porta USB Type-C, lettore di impronte digitali, jack audio da 3,5 millimetri, sensore ad infrarossi e batteria da 5.400 mAh con supporto Quick Charge 3.0.

Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9, aggiornabile alla nuova MIUI 10. Il phablet sarà disponibile in vari colori anche in Italia.