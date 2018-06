Amazon diventa una farmacia

Filippo Vendrame,

Amazon mette un piede all’interno del settore delle farmacie americane acquistando PillPack, una farmacia online che tra i suoi servizi offre la consegna a domicilio dei medicinali. L’importo dell’operazione non è stato ufficialmente comunicato ma indiscrezioni affermano che potrebbe essere vicino al miliardo di dollari. All’interno del comunicato ufficiale del colosso dell’ecommerce, Jeff Bezos, CEO e fondatore di Amazon, afferma come PillPack stia migliorando significativamente la vita dei clienti e che la sua società si impegnerà per fare in modo che le persone possano risparmiare tempo per sentirsi in salute.

Tj Parker, uno dei fondatori di PillPack, si dice entusiasta dell’acquisizione da parte di Amazon e non vede l’ora di poter lavorare a fianco al colosso dell’ecommerce. L’operazione di acquisizione dovrebbe completarsi nella seconda metà del 2018 ma i regolatori dovranno dare il via libera. Secondo quanto riporta il The Wall Street Journal, Amazon avrebbe battuto sul tempo Walmart che stava corteggiando da tempo PillPack. In questo modo, il colosso dell’ecommerce si è preso anche una piccola rivincita sempre su Walmart che di recente li aveva soffiato da sotto il naso FlipKart.

Grazie all’acquisizione di PillPack, Amazon, adesso, potrà spedire farmaci in tutti gli Stati americani tranne che nello stato delle Hawaii.

La discesa in campo di Amazon nel settore delle medicine ha causato immediatamente un terremoto finanziario. In borsa, molti titoli di aziende farmaceutiche sono letteralmente crollati con ribassi che in alcuni casi hanno superato il 10%. Tuttavia, il settore sembra non particolarmente preoccupato dall’arrivo di Amazon. Il Ceo di Walgreens Boots Alliance, l’italiano Stefano Pessina, ha, infatti, sottolineato che il mondo delle farmacie è molto più complesso delle semplici consegne a domicilio delle medicine.

Tuttavia, quando scende in campo Amazon non lo fa mai per essere una semplice comparsa. Dunque, è lecito attendersi che il colosso dell’ecommerce sia stia preparando a rivoluzionare anche il settore delle medicine.