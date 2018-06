Huawei, smartphone pieghevole e 5G nel 2019

Luca Colantuoni,

Il 2019 sarà un anno molto interessante per il mercato dei dispositivi mobile. Huawei ha confermato l’annuncio di uno smartphone pieghevole e del primo modello dotato di connettività 5G. Entro fine anno è previsto invece il lancio di un gaming phone, oltre alla nuova serie Mate 20.

Il President Jim Xu ha dichiarato durante un’intervista che lo smartphone dedicato ai gamer verrà presentato nella seconda metà dell’anno. Non ci sono informazioni sulle specifiche, ma si prevedono caratteristiche simili al ROG Phone di ASUS e al Razer Phone. Huawei utilizzerà sicuramente la tecnologia GPU Turbo, presente sul recente Honor Play, che incrementa le prestazioni con i giochi tradizionali fino al 60%. In futuro è previsto il supporto anche per i giochi AR e VR.

Il CEO Eric Xu ha invece confermato che il primo smartphone 5G verrà presentato entro giugno 2019. Ciò significa che la serie P30 mancherà l’appuntamento, visto che l’annuncio è previsto al MWC 2019, per cui si dovrà attendere la serie Mate 30 in autunno. Quasi certamente il modem 5G verrà integrato nel futuro processore Kirin 1020.

Huawei non presenterà nessun modello con parti in movimento, come Vivo NEX e Oppo Find X, ma punterà tutto sullo smartphone pieghevole. Anche Samsung ha pianificato il lancio di un dispositivo simile nel 2019, probabilmente a Barcellona. Secondo alcune fonti coreane, la produzione dei display pieghevoli inizierà entro l’estate.