Instagram lancia la musica nelle Storie

Floriana Giambarresi,

Instagram sembra inarrestabile: dopo IGTV e le altre novità degli ultimi giorni, lancia Music in Stories che consente di aggiungere una colonna sonora alla propria foto o video sulle Storie.

«Le Stories sono diventate un mezzo con cui condividere i momenti quotidiani con gli amici – e presentiamo oggi una nuova funzionalità per estendere ulteriormente la propria creatività ed espressione: Music in Stories», spiega l’azienda attraverso un comunicato condiviso per l’occasione. Disponibile in Australia, Francia, Germania, Nuova Zelanda, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti, con un rollout progressivo in futuro, con la musica sulle Storie di Instagram si potrà aggiungere da adesso il proprio brano preferito al contenuto foto o video che si adatta a qualsiasi momento e aiuta l’utente a esprimere come si sente.

Ecco come funziona: nella parte delle Storie in cui è presente l’icona per aggiungere un adesivo a una foto o a un video, si vedrà anche un’icona musicale. Toccandola, si avrà automaticamente accesso a una libreria contenente migliaia di canzoni: ogni utente può cercare un singolo brano specifico, sfogliare per umore, genere, vedere cosa è popolare e toccare il pulsante di riproduzione per ascoltarne un’anteprima. Una volta selezionata la musica preferita, è anche possibile sceglierne lo spezzone più adatto alla propria Storia.

A disposizione anche la possibilità di selezionare una canzone prima ancora di registrare un video. Quando si apre la fotocamera, è sufficiente scorrere fino alla nuova opzione “Music” presente sotto il pulsante di registrazione; cercando un brano musicale, selezionare a questo punto la parte esatta che si desidera catturare e registrare un filmato mentre la canzone stessa viene riprodotta in background. Ogni volta che un amico su Instagram guarderà una di queste Storie, ascolterà la canzone mentre vedrà la foto o il video; inoltre, visualizzerà un adesivo con il titolo del brano e il nome dell’artista.

Sappiamo che la musica può svolgere un ruolo importante nel modo in cui condividi i tuoi momenti ed esprimi te stesso con gli amici e stiamo lavorando duramente per portarla alla comunità globale in futuro.

Non è ancora noto quando la funzione sarà disponibile anche in Italia, ma nel frattempo la piattaforma di proprietà Facebook ha raggiunto un ulteriore importante traguardo: Instagram Stories è utilizzato da oltre 400 milioni di persone ogni giorno.