Microsoft svela i Games With Gold di luglio

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato i giochi che rientrano nella promozione Games With Gold per il mese di luglio 2018. Trattasi della ben nota iniziativa che vede il gignte del software offrire in omaggio 2 giochi al mese a tutti coloro che possiedono una console Xbox 360 o Xbox One e che contestualmente sono abbonati al programma Xbox Live Gold che offre una serie di vantaggi come l’accesso al Multiplayer.

Da sottolineare che grazie alla funzionalità della retrocompatibilità, i possessori di una console Xbox One (anche Xbox One S e Xbox One X) potranno scaricare e giocare ai titoli offerti in omaggio ai possessori della vecchia console Xbox 360. Questo significa che chi possiede una console di nuova generazione potrà ottenere ben 4 giochi in omaggio. Nello specifico, nel mese di luglio 2018, i possessori di una console Xbox One potranno mettere mani, dal primo del mese, sul twin-stick shooter Assault Android Cactus. Dal 16 del mese, invece, sarà disponibile anche il puzzle-platformer Death Squared.

Non meno interessanti i giochi proposti per Xbox 360. Dal primo di luglio sarà disponibile al download il picchiaduro Virtua Fighter 5: Final Showdown. Dal 16 luglio, invece, i giocatori potranno scaricare anche il titolo Splinter Cell: Conviction.

Per gli abbonati al programma Xbox Live Gold trattasi di una ghiotta opportunità per arricchire il loro archivio di giochi con titoli nuovi senza dover mettere mano ulteriormente al portafogli.

Si evidenzia, infine, che la promozione riguarda esclusivamente Microsoft e non si estende anche altrove, all’interno, per esempio, di altri eShop o negozi fisici.