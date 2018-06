Motorola annuncerà nuovi smartphone il 2 agosto

Luca Colantuoni,

Motorola ha pubblicato un video su YouTube per comunicare che il 2 agosto ci sarà un “grande annuncio” nel quartier generale di Chicago. Il produttore statunitense non ha lasciato nessun indizio, ma nella descrizione ci sono riferimenti a streaming, download e video chat. I protagonisti dell’evento potrebbero essere il Moto Z3 o il Motorola One Power.

Motorola ha recentemente presentato il Moto Z3 Play con schermo 18:9 e processore Snapdragon 636. All’appello manca il vero successore del Moto Z2 Force che quindi potrebbe essere annunciato il 2 agosto. Non ci sono informazioni sulle specifiche, ma essendo un top di gamma quasi certamente integrerà un processore Snapdragon 845 e supporterà ovviamente i Moto Mods, accessori esclusivi della serie che aggiungono nuove funzionalità.

Un altro possibile protagonista dell’evento potrebbe essere il Motorola One Power, del quale circolano indiscrezioni da qualche settimana. Questo smartphone dovrebbe avere un telaio in alluminio, schermo 19:9 con un notch nella parte superiore e doppia fotocamera posteriore. Il sito Android Headlines ha scoperto l’esistenza di un secondo modello, denominato Motorola One, con una cover posteriore in vetro e un display più piccolo.

Altre differenze sono il flash LED singolo (quello del Power è dual) e il design del modulo fotografico posteriore. Il suffisso Power potrebbe indicare una batteria di maggiore capacità. Entrambi sono smartphone Android One, quindi il sistema operativo (Android 8.1 Oreo) è in versione stock.