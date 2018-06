Nokia 3.1 in vendita nei negozi italiani

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato a fine maggio tre nuovi smartphone Android. Come promesso dal produttore finlandese, gli utenti italiani possono ora acquistare il Nokia 3.1, il modello più economico del gruppo con caratteristiche molto interessanti, tra cui lo schermo 18:9, i bordi in alluminio e la versione stock di Android che garantisce aggiornamenti rapidi e frequenti.

Il Nokia 3.1 possiede un design molto gradevole con un profilo elegante e una cover posteriore con lati arrotondati che consentono una migliore maneggevolezza. Lo schermo da 5,2 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel) è protetto dal Gorilla Glass e offre un’ampia area di visualizzazione per i contenuti multimediali. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek MT6750N a 1,5 GHz, 2/3 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Per le fotocamere sono stati scelti sensori da 13 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.0.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). Sono inoltre presenti la radio FM, la porta micro USB e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 2.990 mAh. Essendo uno smartphone Android One, HMD Global rilascerà aggiornamenti per il sistema operativo nei prossimi due anni (Android P sarà il primo upgrade) e patch di sicurezza per tre anni a cadenza mensile.

Il Nokia 3.1 è disponibile nei colori Blue/Copper e Black/Chrome nei migliori negozi di elettronica. Il prezzo consigliato è 169 euro.