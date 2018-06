Web Marketing Festival 2018, oltre 18mila presenze

Floriana Giambarresi,

Si è appena conclusa la sesta edizione del Web Marketing Festival, che ha chiuso i battenti registrando numeri ancora una volta in crescita: oltre 18mila presenze, ospiti di spicco e di fama nazionale e internazionale e 300 aziende tra sponsor e partner hanno animato il particolare evento, realizzato per la prima volta su tre giorni, dedicato all’innovazione e al digital in Italia.

Condotto da Cosmano Lombardo, Elio e Cristina Chiabotto, il Web Marketing Festival si conferma un punto di riferimento per la formazione sul marketing digitale in grado di coniugare tecnologia, business e temi sociali. Nei tre giorni dell’evento, i partecipanti hanno avuto l’occasione di personalizzare il proprio percorso formativo grazie ai contributi di oltre 400 speaker e ospiti che hanno occupato 45 sale dedicate alle principali leve del Web Marketing e del digitale, nonché di assistere a talk ispirazionali e a utili confronti riguardanti diversi temi. Spiega Cosmano Lombardo, chairman e ideatore del format:

I temi scelti e che abbiamo visto alternarsi negli oltre 60 eventi del Festival sono solo alcune delle sfide su cui l’umanità ha il dovere di agire. La risposta dei partecipanti, il sostegno di relatori, moderatori e sponsor ha affermato con forza che è l’intreccio delle generazioni, delle competenze, dello spirito imprenditoriale, dell’arte e della cultura a produrre una realtà inclusiva e accessibile su più livelli: una realtà degna di essere vissuta. Speriamo di proseguire su questa strada che fa ben sperare per il futuro del nostro Paese e per le generazioni future.

La presenza di realtà di rilievo nazionale e internazionale ha permesso la realizzazione di oltre 300 incontri tra aziende e potenziali clienti grazie alla piattaforma del Business Matching, mentre sono state oltre 500 le candidature e più di 200 i colloqui di lavoro all’interno dell’area del Digital Job Placement, il servizio di recruitment per giovani dedicato alle professioni digitali.

Spazio anche alla fase finale della Startup Competition: Fitprime, il marketplace dedicato al mondo del fitness, ha convinto l’intera platea aggiudicandosi sia il premio del valore di 10mila euro in consulenza in marketing digitale di Search On Media Group assegnato dai partecipanti, sia quello messo a disposizione da Unicredit Start Lab del valore di 75.000 euro (non corrisposto in denaro) assegnato invece da incubatori e investitori.

Durante la chiusura dell’evento, anticipando uno dei focus del prossimo Web Marketing Festival 2019 – il coinvolgimento dei bambini in guerra – Cosmano Lombardo ha infine ricordato quanto l’impegno di questo evento sia orientato verso l’interazione tra innovazione digitale e sociale: