Xbox One, Microsoft punta a favorire le mod

Filippo Vendrame,

Microsoft sarebbe intenzionata ad introdurre il supporto ufficiale alle mod all’interno della sua console Xbox One. Questa indiscrezione che potrebbe rivoluzionare la console next generation del gigante del software, arriva da Windows Central che ha messo le mani su di una serie di documenti destinati agli sviluppatori dei giochi. Microsoft avrebbe, dunque, l’intenzione di trasformare Xbox One in una grande piattaforma per le mod e per tutti gli sviluppatori che vogliono consentire le mod nei loro giochi.

Le mod, si ricorda, sono in genere mappe, oggetti, skin e altre funzionalità di gioco create dalle community che possono essere utilizzate per “modificare” un gioco esistente. Nello specifico, la casa di Redmond starebbe lavorando ad una piattaforma chiamata “Xbox Community Content” che permetterà agli sviluppatori interessati di disporre di tutti gli strumenti necessari per creare le loro mod. Secondo la fonte, questi documenti evidenzierebbero che i primi kit per gli sviluppatori sarebbero stati consegnati nello scorso mese di marzo e che se tutto andrà per il verso giusto, questa nuova piattaforma potrebbe debuttare entro la fine dell’estate.

“Xbox Community Content” fornirà tutta una serie di strumenti di valore aggiunto agli sviluppatori per integrare le loro mod nei giochi tra cui anche un completo sistema di ricerca, di votazione e di moderazione.

Su questa indiscrezione Microsoft non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma se davvero le mod dovessero sbarcare ufficialmente su Xbox One l’esperienza di gioco potrebbe migliorare sensibilmente. I giochi moddati, infatti, sono notoriamente molto più interessanti grazie alla fantasia delle community che inventano mod di tutti i tipi. L’esempio più calzante in tal senso, è Minecraft, un gioco che deve parte del suo successo proprio alle mod che ne hanno amplificato esponenzialmente le potenzialità.