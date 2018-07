Drake: nuovo record per Apple Music

Marco Grigis,

Drake e Apple segnano un nuovo record nell’universo dello streaming, per quanto riguarda la piattaforma Apple Music. Il nuovo disco dell’artista, “Scorpione”, ha infatti battuto ogni dato d’ascolto nelle prime 24 ore dalla sua disponibilità: 170 milioni di stream. Per contro, Spotify ha raggiunto per lo stesso disco il 76% del traffico confermato dal rivale di mercato.

Quello tra Drake e Apple è un sodalizio di profitto, ormai esteso da diversi anni. Con il rilascio di “Scorpion” sulle piattaforme di streaming, tra cui Apple Music, il rapper d’Oltreoceano ha però battuto i suoi precedenti record. Mentre con il precedente “More Life” l’artista ha conquistato 89.9 milioni di stream nel primo giorno di disponibilità, con l’ultimo LP ha superato quota 170 milioni, così come riferisce Micah Singleton.

Non è però tutto poiché, oltre a testimoniare il successo del servizio targato mela morsicata, il disco rappresenta anche la release di maggiore impatto nelle prime 24 ore, su qualsiasi piattaforma musicale online. Va sottolineato, così come ribadisce MacRumors, come alla base di questo risultato potrebbe esserci anche l’elevata promozione voluta dalla società di Cupertino, con il lancio di un sito speciale per i fan e l’introduzione di alcune funzioni basate su Siri.

Nel frattempo, così come riportano le fonti statunitensi, Spotify dichiara 132 milioni di stream per l’album nelle prime 24 ore, anche se i risultati potrebbero addirittura essere più alti poiché il conteggio non è al momento definitivo. Si tratta di una gara davvero interessante, quindi, per i due rivali nell’universo dello streaming musicale, considerando anche il diverso bacino di utenza: circa 50 milioni per il servizio di Apple, contro gli oltre 160 di Spotify, di cui più di 70 milioni abbonati all’edizione Premium dell’ascolto musicale.

L’obiettivo, per entrambe le piattaforme, è ora superare il record settimanale, detenuto da Post Malone con “Beerbongs & Bentleys”, a quota 431 milioni di stream. Secondo gli analisti, Drake potrebbe superare con agilità questo traguardo prima della fine della settimana.