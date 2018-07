Fujifilm, al via le promozioni estive

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti gli appassionati di fotografia. Fujifilm ha, infatti, deciso di dare il via ad una serie di promozioni estive che permetteranno di mettere le mani sul meglio dei prodotti per la fotografia risparmiando cifre importanti. Nello specifico, a partire da domani 3 luglio e sino al prossimo 30 settembre 2018, sarà molto semplice farsi tentare dalla qualità, dall’innovazione tecnologica e dal design della Serie X, grazie alle promozioni che offrono uno sconto immediato all’acquisto che Fujifilm mette in campo per le ammiraglie della Serie X e per gli obiettivi XF versione F2.

Per esempio, per quanto riguarda le offerte sulle macchine fotografiche, acquistando il modello X-H1 solo corpo o in kit con Vertical Power Booster si otterrà uno sconto pari a 250 euro. Acquistando il modello X-T2, invece, lo sconto sarà di 300 euro per l’acquisto del solo corpo (Black/Graphite) e di 200 euro se si opta per la versione in kit con XF18-55mmF2.8-4 R. I prezzi si intendono iva inclusa. Per quanto riguarda le promozioni estive sulle ottiche, Fujifilm riconosce uno sconto di 200 euro per le ottiche XF23mmF2, XF35mmF2 o XF50mmF2, se acquistate contestualmente con X-Pro2 o con X-E3, versione solo corpo. Questo significa che per ottenere lo sconto, sia ottica che corpo macchina devono fare parte della medesima transazione; inoltre, la promozione è applicabile solo a un obiettivo nel caso in cui siano acquistate più ottiche insieme alla fotocamera.

Fujifilm evidenzia che queste interessanti promozioni estive sono valide solamente sui prodotti nuovi distribuiti da Fujifilm Italia. Inoltre, ottiche e macchine fotografiche dovranno essere acquistate attraverso un Fujifilm Professional Dealer. Lo sconto sarà applicato direttamente dal punto vendita al momento dell’acquisto e potrà essere applicato su di un massimo di cinque prodotti per ciascun cliente.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito dell’iniziativa promozionale di Fujifilm.