Inviare e ricevere denaro con Google Pay

Cristiano Ghidotti,

La strategia messa in campo nel corso degli anni dal gruppo di Mountain View relativa alla gestione dei pagamenti in mobilità e all’interno dell’ecosistema online non è sempre stata chiara, tanto da generare talvolta confusione. Tra i vari servizi offerti nel tempo si possono citare Google Wallet, Android Pay e Pay with Google. Di recente è stata attuata una semplificazione con il lancio di Google Pay, un’unica piattaforma per tutto.

A quanto pare, Pay sta per arricchirsi di alcune funzionalità fino ad oggi rimaste un’esclusiva di Wallet (rinominata in Google Pay Send), in particolare quella per inviare e ricevere denaro. Una feature che stando a quanto riportato sulle pagine di XDA-Developers è già attiva sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Al momento non è dato a sapere quando raggiungerà altri territori. Gli utenti l’hanno vista abilitarsi tramite la comparsa del pulsante “Send Money” nella parte inferiore dell’interfaccia, come mostrato dallo screenshot di seguito. Premendolo si accede a una schermata dove selezionare l’importo, il contatto e scegliere se richiedere o inviare la somma.

Una caratteristica che dunque fino ad oggi era affidata a un’applicazione separata da Google Pay (la già citata Google Pay Send) e che invece oggi viene integrata al suo interno. Tra le altre caratteristiche più interessanti offerte dal servizio si ricorda il supporto all’Assistente Google per effettuare i pagamenti esclusivamente attraverso la propria voce e la possibilità di gestire i biglietti di trasporti (in particolare le carte d’imbarco per i voli) o eventi come i concerti.