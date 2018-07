Honor 10 più efficiente e veloce con GPU Turbo

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese rilascerà presto un aggiornamento per Honor 10 che aggiunge un’interessante funzionalità. Si tratta della tecnologia GPU Turbo introdotta per la prima volta con il recente Honor Play, in vendita solo in Cina, che permette di avere una maggiore qualità grafica, senza incidere negativamente sui consumi dello smartphone.

La tecnologia sarà disponibile in versione beta dal 15 luglio e arriverà su Honor 10 dal 30 luglio. Grazie alla perfetta integrazione tra hardware e software, GPU Turbo aumenta notevolmente l’efficienza di elaborazione grafica, fornendo agli utenti un’esperienza d’uso più fluida e veloce. Le GPU degli smartphone hanno dei vincoli tecnici che evitano un eccessivo surriscaldamento e consumi energetici superiori al normale. Allo stesso tempo, gli sviluppatori di giochi cercano di offrire una maggiore qualità per soddisfare le richieste degli utenti.

Galleria di immagini: Honor 10, immagini dello smartphone

GPU Turbo incrementa l’efficienza del 60%, riducendo il consumo del 30%. Quindi la qualità grafica dei giochi aumenta, senza ripercussioni negative sull’autonomia, anche per i titoli che non supportano la tecnica HDR (High Dynamic Range). La tecnologia verrà in futuro sfruttata anche dalle app per realtà virtuale e aumentata, come ha dichiarato Michael Pan, Presidente di Honor Western Europe:

Siamo entusiasti di aver raggiunto questo rivoluzionario traguardo tecnologico, perché vogliamo che l’esperienza dei nostri utenti sia il più fluida possibile su tutti i nostri dispositivi. Questo aggiornamento GPU Turbo è destinato a rivoluzionare il modo in cui vengono utilizzati gli smartphone Honor, in particolare quando si tratta di applicazioni per videogiochi da mobile, AR e VR.

GPU Turbo sarà disponibile anche per altri modelli del produttore, come Honor View 10 e Honor 9 Lite.