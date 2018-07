Instagram, si possono porre domande nelle Storie

Floriana Giambarresi,

Su Instagram si ha già la possibilità di lanciare un sondaggio, ma pare che sia già in test una funzione che permetterà agli utenti di porre domande dirette nelle Storie e agli amici di digitare le proprie risposte, che si vedranno elencate per utente. Scoperta da Android Police per la prima volta, pare che il social la stia sperimentando anche in Italia.

Dopo aver lanciato IGTV, la nuova app Instagram Lite, le videochiamate di gruppo e altre funzionalità, la piattaforma di proprietà Facebook prosegue dunque nell’estendere le opzioni offerte ai propri utenti aggiungendo la possibilità di fare domande nelle Storie: mentre ci sono già i sondaggi con risposte “Si” o “No” che possono essere utilizzati come domande, la nuova opzione è più precisa perché si concentra su domande a risposta aperta. Ciò significa che i follower potranno rispondere apertamente, come meglio desiderano.

L’utente Instagram che per primo ha condiviso l’immagine del test non ha purtroppo fornito dettagli aggiuntivi su come funzioni tale nuova feature, ma è possibile immaginare che appaia come adesivo nell’app della fotocamera di Instagram. Non è inoltre dato sapere se le risposte a una domanda nelle Storie saranno visualizzate come messaggi diretti (quindi privatamente) o raggruppate ad esempio nei commenti di una Storia.

La funzione non sembra essere ancora disponibile per tutti, ma un lettore italiano di 9to5Google, Lorenzo Schiavone, ha riferito di averla già vista. Non sarebbe comunque sorprendente se presto venisse rilasciata a tutto il pubblico.