Kena Mobile proroga l’offerta anti Iliad

Filippo Vendrame,

Kena Mobile ha deciso di prolungare la sua interessante offerta Kena Power pensata espressamente come promozione speciale da contrapporre ad Iliad. Originariamente, infatti, questa offerta doveva scadere lo scorso sabato ma l’operatore virtuale di TIM ha deciso di prolungarla ancora per una settimana sino al prossimo sabato 7 luglio. Trattasi di un’offerta tariffaria molto interessante in quanto propone ben 1.000 minuti di chiamate, 50 SMS nazionali e soprattutto ben 20 GB di traffico dati al mese. Il tutto al prezzo di soli 5 euro al mese.

Per i nuovi clienti, Kena Mobile non prevede costi di attivazione ma solo il costo della nuova SIM. Infatti, Kena Power è un’offerta ricaricabile pensata soprattutto per i nuovi clienti che attiveranno una nuova SIM, anche per coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero. Previsto solo un costo iniziale di 15 euro che comprende la SIM (5 euro), il costo del primo mese (5 euro) ed una prima ricarica (5 euro). Da evidenziare che Kena Power, al momento, non permette l’accesso alla rete 4G. Kena Mobile, come noto, è un operatore virtuale di TIM nato per “aggredire” le fasce dei basso spendenti.

Nonostante, però, si tratti di un’emanazione diretta di TIM, Kena Mobile non consente ancora l’accesso alla rete 4G. Un limite che dovrebbe essere superato probabilmente già dal prossimo mese di settembre. Tuttavia, al momento, tutti coloro che decideranno di attivare Kena Power potranno navigare solamente sotto rete 3G.

L’offerta Kena Power può essere attivata solamente online, attraverso il sito web dell’operatore virtuale, oppure all’interno della sua app ufficiale per dispositivi iOS ed Android. Da evidenziare un piccolo limite per i clienti TIM. Per effettuare la portabilità dovranno prima attivare la SIM e solo successivamente richiederla.

I già clienti Kena possono attivare Kena Power anche se dovranno pagare un costo di attivazione di 9 euro oltre a 5 euro del primo canone. Il passaggio potrà essere fatto chiamando il numero 181. Maggiori dettagli sul sito dell’operatore virtuale.