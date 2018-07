OnePlus 6 anche in rosso dal 10 luglio

Luca Colantuoni,

Gli utenti potranno scegliere un’altra tonalità cromatica per il OnePlus 6. A partire dalle ore 10:00 del 10 luglio sarà in vendita la variante Red dello smartphone. Ai primi due colori (Midnight Black e Mirror Black) disponibili dal giorno del lancio è stato successivamente aggiunto il Silk White in edizione limitata. Per l’occasione è stato organizzato un contest che prevede come premio due OnePlus 6 Red.

Il CEO Pete Lau spiega sul forum ufficiale che la decisione di realizzare una variante di colore rosso è derivata dal successo ottenuto dal OnePlus 5T Lava Red. Il OnePlus 6 Red è piuttosto appariscente e, secondo il produttore cinese, permette agli utenti di esprimere al meglio la loro personalità. Per produrre questa tonalità cromatica è stato applicato un rivestimento sottile che garantisce la massima brillantezza, utilizzando una tecnica innovativa per l’industria. Il costo aggiuntivo per ogni smartphone rosso è 5 dollari.

Nonostante ciò il prezzo è rimasto invariato, ovvero 569,00 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Non cambia ovviamente la dotazione hardware: schermo AMOLED da 6,28 pollici con notch nella parte superiore, risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel), processore Snapdragon 845, doppia fotocamera posteriore da 16 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, batteria da 3.300 mAh, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo è OxygenOS basato su Android 8.1 Oreo. In base alla roadmap, lo smartphone verrà aggiornato ad Android P e Q entro maggio 2020. Il produttore cinese ha recentemente comunicato che sono state vendute un milione di unità in 22 giorni.