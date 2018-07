Tesla centra l’obiettivo della Model 3

Filippo Vendrame,

Tesla avrebbe raggiunto l’obiettivo di produzione delle 5.000 Model 3 a settimana. L’annuncio è stata dato direttamente da Elon Musk, CEO e fondatore dell’azienda americana, che ha voluto sottolineare che la sua società ha raggiunto anche un secondo record e cioè quello di produrre ben 7 mila auto in una settimana. Per la precisione 5 mila Model 3 e 2 mila tra Model S e Model X. L’annuncio era nell’aria, in quanto poche ore prima un tweet di un dipendente, poi rimosso, aveva condiviso una foto in cui si vedeva un poster firmato da tutti i dipendenti della società in cui capeggiava la scritta “Model 3 5K Club”. Un poster che suggeriva chiaramente che Tesla si apprestava a festeggiare questo importante traguardo.

C’era stato, in realtà, anche un po’ di mistero sino all’ultimo. Reuters, infatti, affermava che il traguardo delle 5 mila auto era sfuggito per poche ore con la Model 3 “numero 5 mila” che aveva terminato i controlli di qualità solo alle 5 del mattino del primo luglio, dunque, con 5 ore di ritardo sulla scadenza della mezzanotte del 30 giugno. Tra pochi giorni, Tesla condividerà i suoi risultati dell’ultimo trimestre e quindi in quella sede sarà davvero possibile capire se la società ha centrato davvero il traguardo delle 5 mila auto a settimana oppure se ne mancava qualcuna all’appello. Tuttavia, quello che davvero è importante non è tanto che le auto prodotte siano davvero 5 mila o 4.998, ma che l’azienda sia riuscita ad incrementare costantemente i tassi di produzione ed a risolvere tutti i problemi della catena di montaggio riscontrati sino ad ora.

Il livello di produzione di 5 mila unità a settimana doveva essere raggiunto per fine del 2017 ma a causa di una serie di problemi la società ha accumulato diversi ritardi che sembra, adesso, essere riuscita a colmare. L’obiettivo delle 5 mila auto a settimana era importante anche perché solo così Tesla sarebbe in grado di trarre profitto dalla Model 3. La vera domanda, a questo punto, è se l’azienda riuscirà a mantenere costante un tasso di produzione così elevato. Se ce la farà, l’azienda dovrebbe essere in grado finalmente di poter soddisfare la crescente domanda di un veicolo che sta ottenendo grandi consensi tra gli acquirenti.