Windows 10 cresce ma Windows 7 non molla

Filippo Vendrame,

Windows 10 continua progressivamente a guadagnare quote di mercato tanto da aver raggiunto il 35% di market share. Trattasi di un ottimo risultato che premia il lavoro svolto da Microsoft nel continuare a sviluppare costantemente la sua piattaforma, introducendo sempre miglioramenti e nuove funzionalità. Questi dati arrivano da Netmarketshare che mette in luce come Windows 10 goda di ottima salute. Un risultato, di recente, certificato anche dall’annuncio della casa di Redmond che ha evidenziato che il sistema operativo è presente su oltre 700 milioni di dispositivi. Tuttavia, nonostante Windows 10 mostri di essere in forma, Windows 7 non molla di un centimetro, anzi, nell’ultimo mese preso in esame da Netmarketshare le sue quote sono lievemente salite al 43%.

Il vecchio sistema operativo di Microsoft continua, dunque, ad essere quello più adottato, sebbene oramai Windows 10 sia molto vicino. Il sorpasso non dovrebbe essere molto lontano. Dal 2020 Microsoft cesserà il supporto a Windows 7 e quindi il sistema operativo diventerà ufficialmente “obsoleto”. Questo significa che per allora gli utenti, soprattutto quelli aziendali, dovranno aver fatto il passaggio a Windows 10. Nella classifica di Netmarketshare continua ad essere presente ancora Windows 8.1, ma con una percentuale di appena il 5%. Il vecchio ed inossidabile Windows XP continua, invece, a possedere una piccola nicchia di mercato.

Secondo la fonte, Windows XP continua ancora a possedere uno zoccolo duro di utenti pari al 4% di market share.

Il trend, dunque, appare segnato. Windows 7 continua a resistere in qualche modo ma Windows 10 progressivamente si sta avvicinando alla vetta i questa speciale classifica. Una corsa che sicuramente troverà nuova energia questo autunno quando Microsoft rilascerà Windows 10 Redstone 5, il nuovo aggiornamento funzionale del sistema operativo che porterà in dote moltissime novità.