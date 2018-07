Amazon Prime Day 2018: si parte il 16 luglio

Filippo Vendrame,

Amazon Prime Day 2018 è ufficiale. Il colosso dell’ecommerce ha finalmente annunciato la sua iniziativa promozionale più attesa dell’anno durante la quale saranno proposti centinaia di migliaia di prodotti in sconto in esclusiva per tutti gli iscritti al programma Amazon Prime. L’edizione 2018 dell’Amazon Prime Day inizierà alle ore 12 del 16 luglio e si concluderà alla mezzanotte del 17 di luglio. In totale, dunque, ben 36 ore di sconti su prodotti come televisori, soluzioni smart home, articoli da cucina, generi alimentari, giocattoli, moda, mobili, elettrodomestici e tanto altro. L’edizione 2017 dell’Amazon Prime Day durò “solamente” 30 ore e questo significa che quest’anno il colosso dell’ecommerce ha deciso di voler fare le cose ancora più in grande.

Condizione necessaria per poter partecipare all’Amazon Prime Day 2018 è quella di essere iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime che a fronte di un canone di 36 euro all’anno offre l’accesso ad una serie di servizi di valore aggiunto come le consegne rapide, la fruizione del servizio di streaming Amazon Video, l’accesso a Twitch Prime e a molto altro ancora. Tuttavia, anche i non iscritti potranno partecipare. Amazon, come di consuetudine, offre il primo mese di iscrizione ad Amazon Prime gratis. Dunque, tutti coloro che oggi non sono iscritti al programma potranno farlo per partecipare all’iniziativa promozionale per poi recedere subito dopo senza pagare alcuna penale.

Amazon ha già iniziato a scaldare i motori in vista del 16 luglio. Già a partire dalla giornata di oggi saranno disponibili una serie di sconti. Per esempio, si menziona il 20% di sconto su di una selezione di prodotti Amazon Basic come l’altoparlante Bluetooth a 14,99 euro. Il colosso dell’ecommerce sconterà sino al 54% i dispositivi Amazon ricondizionati come il Tablet Fire 7 a 64,99 euro.

Novità di quest’anno saranno i nuovi articoli esclusivi di centinaia di marchi noti ed emergenti in tutto il mondo, che proporranno contenuti e prodotti in edizione speciale disponibili solo per i clienti Prime e per un periodo di tempo limitato. I clienti Prime saranno i primi ad acquistare, assaggiare, ascoltare e divertirsi con l’accesso anticipato alle Novità Prime Day, che saranno in cima alla lista dei desideri di tutti. Amazon, quest’anno, offrirà ancora di più ai clienti Prime, con eventi che si svolgeranno in alcune delle principali città in tutto il mondo.