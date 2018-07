Attrezzatura da campeggio: cosa avere al Campus Party

Floriana Giambarresi,

Manca ormai pochissimo al Campus Party Italia con migliaia di campuseros che stanno per tuffarsi in una nuova avventura nel cuore dell’innovazione. Dato che non occorre portare la tenda poiché la fornisce l’organizzazione – con la possibilità di portarla via, come ricordo, al termine dell’evento – è bene pensare a quale attrezzatura da campeggio portare con sé: di seguito cosa avere al Campus Party per ottenere un’esperienza unica.

L’area Village del Campus Party Italia contiene una zona camping già attrezzata con tende – già montate – bagni e docce per il massimo comfort dei campuseros, i quali dovranno solamente occuparsi di portare:

materassino / sacco a pelo, cuscino e pigiama

lucchetto per chiudere la tenda

prodotti per l’igiene personale, come accappatoio, asciugamano, infradito.

L’equipaggiamento ideale per il campeggio include invece un computer portatile con alimentatore, delle cuffie o auricolari wireless, un documento di identità valido con fotografia e, per chi disponesse di un MacBook o MacBook Air, un adattatore per l’ingresso Ethernet, così da assicurarsi la connettività a Internet all’interno dello spazio dell’evento. Le buone norme di sicurezza prevedono che non si lascino effetti personali o dispositivi incustoditi; già dall’ingresso, la security controllerà i device per verificare l’appartenenza al proprietario e sarà applicato sul laptop un adesivo antistrappo utile comunque a prevenire eventuali furti.

È invece vietato al Campus Party Italia:

Introdurre armi, materiali infiammabili od oggetti in grado di nuocere

Introdurre bevande alcoliche e qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro

Introdurre sostanze stupefacenti

Fumare all’interno della fiera

Introdurre animali, anche di piccola taglia.

Il Campus Party Italia 2018 avrà luogo a Rho Fiera Milano dal 18 al 22 luglio. Il check-in avverrà dalle ore 13:00 del 18 luglio per le aree Village ed Experience, mentre l’Arena sarà disponibile a partire dalle ore 18. Una volta effettuato il check-in, i campuseros riceveranno un bracciale e/o un badge da tenere sempre con sé fino a fine evento, quando i campuseros smonteranno le tende (solo a partire da sabato sera, 21 luglio) e partiranno per tornare a casa, dopo aver condiviso le proprie idee per cambiare il Paese tramite l’innovazione.