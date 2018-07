Bloodborne 2 appare e poi scompare su Amazon

Floriana Giambarresi,

A conferma delle voci di corridoio trapelate negli ultimi mesi, Bloodborne 2 per PS4 è apparso a sorpresa su Amazon Italia con data di uscita 31 dicembre 2019. La pagina è poi stata rimossa, ma non si sa se si tratti di un errore o di un’anticipazione di un possibile e probabile annuncio da parte di Sony.

Pubblicata da un rivenditore online sul sito italiano di Amazon, la pagina consentiva di prenotare Bloodborne 2 per PlayStation 4 a un prezzo di 87,59 euro, con data di lancio fissata al 31 dicembre 2019. Finestra d’uscita e prezzo fanno intendere che si tratti solamente di un placeholder.

Non è possibile sapere quali meccaniche abbiano portato a questo errore e, soprattutto, se si tratti davvero di un errore. Non sarebbe infatti la prima volta che un rivenditore svela decisamente in anticipo su Amazon un nuovo gioco non ancora annunciato ufficialmente: si ricorda infatti ad esempio il caso di Rage 2, rivelato per sbaglio da Walmart Canada come confermato da Bethesda in occasione dell’E3 2018.

Sebbene dunque per adesso l’arrivo sul mercato di Bloodborne 2 sia soltanto e semplicemente un rumor, bisognerà attendere una comunicazione ufficiale per sapere se il titolo arriverà davvero. Sono in tantissimi, però, i giocatori che lo aspettano: magari l’occasione giusta per un reveal si rivelerà la Gamescom 2018, in programma a Colonia (Germania) nel mese di agosto. Se confermato, il titolo uscirà con tutta probabilità in esclusiva per PS4.