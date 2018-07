Google Home, l’oggetto dei desideri di tutti

Filippo Vendrame,

Google Home ha debuttato in Italia dalla fine di marzo ed è presto diventato l’oggetto dei desideri di moltissime persone. Che lo smart speaker di Google sia diventato uno dei gadget più richiesti in assoluto lo certifica eBay che ha evidenziato come siano presenti all’interno della sua piattaforma oltre 4 mila inserzioni dedicate a questo oggetto. Negli ultimi 3 mesi, e quindi dalla data di uscita a fine marzo, è stato venduto un dispositivo Google Home ogni 2 minuti. Trattasi di un dato davvero interessante che mette in evidenza come il Google Home sia stato ben accolto dalle persone che hanno deciso di inserirlo nelle loro abitazioni come hub per l’intrattenimento o per la gestione degli elettrodomestici smart.

Google Home, infatti, è un vero e proprio assistente domestico che, attraverso i comandi vocali, permette di gestire musica, Chromecast, Netflix o anche chiedere informazioni sul meteo, sui voli, traduzioni e tanto altro ancora. Le sue potenzialità sono davvero molto elevate e quindi non stupisce se sia presto diventato l’oggetto del desiderio dei consumatori italiani e non solo. Google Home è disponibile in due varianti: Google Home e Google Home Mini. Unica differenza tra i due modelli le dimensioni. Google Home Mini è molto più piccolo e può essere più facilmente inserito nelle case anche se dispone di un altoparlante più piccolo e meno performante. Google Home Mini, ovviamente, presenta anche un costo sensibilmente più basso.

All’interno del marketplace di eBay è possibile trovare molte offerte dedicate agli smart speaker di Google grazie alle quali è possibile risparmiare cifre importanti sul loro acquisto.