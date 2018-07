Huawei, uno smartwatch con auricolari integrati?

Floriana Giambarresi,

Huawei ha brevettato uno smartwatch dotato di auricolari Bluetooth integrati, come rilevato da LetsGoDigital. Anche se non si conoscono molti dettagli sul chiacchierato Huawei Watch 3, la proprietà intellettuale appena scoperta suggerisce che la società sta valutando nuovi modi per includere questa soluzione audio wireless in un suo futuro orologio intelligente.

Dal nome “Dispositivo indossabile con auricolare Bluetooth”, il brevetto prevede nello specifico l’integrazione in uno smartwatch futuro di una serie di auricolari wireless impermeabili e dotati di un sistema di cancellazione del rumore, che consentirebbero in tal modo a chi lo indossa di ascoltare brani musicali ed effettuare e ricevere chiamate telefoniche senza dover avvicinare il polso all’orecchio, e con una maggiore qualità.

Il brevetto descrive in dettaglio i modi in cui gli auricolari possono essere conservati: attraverso una capsula con un meccanismo a molla che si apre e si chiude con uno scatto ai lati della scocca dell’orologio, o collegati magneticamente nel cinturino stesso, in posizione speculare rispetto alla cassa. In questo caso le cuffie sarebbero meglio a portata di mano ma la soluzione sarebbe più ingombrante alla vista rispetto alla prima.

Come per tutti i brevetti, è possibile che questa soluzione non pervenga mai sul mercato ma dato che la proprietà intellettuale è stata approvata il 28 giugno dalla World Intellectual Property Organization, potrebbe offrire un suggerimento su cosa attendersi dal prossimo Huawei Watch 3.