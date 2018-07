Iliad, il trasferimento di chiamata diventa gratis

Filippo Vendrame,

Iliad ha deciso di rendere gratuito il servizio di trasferimento di chiamata. Nella giornata di ieri, MondoMobileWeb aveva scoperto che l’operatore francese faceva pagare 5 centesimi al minuto questo particolare servizio. Si trattava di un fatto curioso sia perché questo servizio è solitamente offerto gratuitamente un po’ da tutti gli operatori e sia perché del suo effettivo costo non si trovava traccia all’interno delle Condizioni contrattuali dell’offerta unica di Iliad.

La notizia aveva fatto rapidamente il giro della rete ed aveva alzato un mare di polemiche visto che Iliad fa della trasparenza il baricentro della sua offerta. Con una scelta molto intelligente, l’operatore ha deciso di intervenire subito, mettendo fine a queste polemiche e rendendo gratuito il servizio di trasferimento di chiamata. Da adesso in poi, dunque, tutti coloro che volessero usufruire di questa opportunità potranno farlo senza dover pagare alcun extra. Il trasferimento di chiamata, si ricorda, permette di deviare le chiamate in arrivo verso un altro numero quando non si può rispondere per qualche motivo.

Questo servizio non è abilitato di default ma, anzi, deve essere attivato attraverso una procedura particolare. Sebbene il trasferimento di chiamata oggi non sia un servizio particolarmente utilizzato dalle persone, è importante sapere che da adesso anche Iliad ne consente l’utilizzo senza alcun aggravio di spesa.

L’operatore francese, dunque, ha scelto ancora una volta la strada della trasparenza, facendo chiarezza su questo particolare in tempi molto rapidi, scegliendo di includere anche questo servizio all’interno della sua offerta all inclusive che diventa, così, ancora più completa.

Si ricorda, infine, che Iliad offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB a 5,99 euro al mese. Inclusi nel pacchetto anche molti servizi di valore aggiunto come l’hot spot e da adesso, anche il trasferimento di chiamata.