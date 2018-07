Khali the Killer: il film su YouTube, per errore?

Cristiano Ghidotti,

Gli studios e le case cinematografiche fanno regolarmente ricorso a YouTube sfruttando la popolarità della piattaforma per la promozione delle pellicole in uscita nelle sale o destinate al mercato su supporto fisico, caricando trailer e clip così da stuzzicare l’attenzione e l’interesse del pubblico. Quanto accaduto oggi sul canale di Sony Pictures Entertainment è però alquanto particolare.

Qualcuno, per errore (forse), ha caricato la versione integrale di Khali the Killer anziché il breve estratto destinato al marketing. Un’ora, ventinove minuti e quarantasei secondi di video sono rimasti per diverse ore disponibili per lo streaming, a tutti, senza alcun tipo di limitazione. Una volta messo a conoscenza di quanto accaduto dalla testata CBR, il publisher è intervenuto rimuovendo il file. Nel momento in cui viene scritto questo articolo la pellicola non risulta infatti più disponibile. Si tratta di un film disponibile sul mercato nei formati DVD e Blu-ray (in offerta su Amazon a 22 euro) dal novembre scorso, dunque l’involontario upload potrebbe causare qualche grattacapo.

C’è anche chi sostiene possa trattarsi di una mossa promozionale, un “finto errore” inscenato al fine di attirare l’attenzione sulla pellicola. Un’ipotesi da non escludere a priori. Dopotutto, le testate di tutto il mondo ne stanno parlando.

Khali the Killer racconta la storia di un sicario attivo nell’area di Los Angeles, che decide di ritirarsi, ma solo dopo aver portato a termine la sua ultima missione: tutto inizia però ad andare a rotoli quando nasce un inatteso legame con quella che dovrebbe essere la sua vittima. Nel cast, tra gli altri, sono presenti gli attori Richard Cabral (nei panni del protagonista), Ryan Dorsey, Corina Calderon, Deena Freeman e Kari J. Kramer. La regia è di Jon Matthews, co-autore della sceneggiatura.