Cristiano Ghidotti,

Dopo aver annunciato il progetto KODAKCoin legato al mondo delle criptovalute, nel tentativo di riprendersi da un momento non certo semplice, uno dei nomi storici della fotografia torna a proporre sul mercato un dispositivo: si tratta del modello Kodak PIXPRO AZ901 Astro Zoom, che come si può intuire già dal nome è destinato a coloro che desiderano catturare ogni minimo dettaglio dell’inquadratura anche dalle lunghe distanze. Lo zoom ottico arriva infatti a 90x, senza compromessi in termini di form factor, trattandosi a tutti gli effetti di un corpo macchina dalle dimensioni compatte.

Queste le specifiche tecniche: sensore 1/2,3″ da 20,68 megapixel, ottica 3,9-351 mm (equivalente 22-1980 mm) con apertura f/3.1-6.8, zoom digitale 4x per arrivare fino a 360x con interpolazione, sistema TTL per l’autofocus, mirino elettronico, display LCD posteriore orientabile con risoluzione 920.000 pixel, stabilizzazione ottica delle immagini, registrazione video in formato Full HD a 30 fps, supporto RAW, sensibilità ISO 100-3200, flash pop-up, slot per schede SD fino a 32 GB, modulo WiFi 802.11 b/g/n per la connessione ai dispositivi mobile così da poter trasferire i file in modalità wireless e batteria LB-070 agli ioni di litio da 1.020 mAh.

Il prezzo di vendita fissato al lancio negli Stati Uniti per la Kodak PIXPRO AZ901 Astro Zoom è 449,99 dollari. Va ricordato che il prodotto non è una novità assoluta: è stato infatti presentato dall’azienda oltre due anni fa in occasione dell’evento CES 2016 di Las Vegas, come modello superzoom della categoria point-and-shoot destinato in particolare agli amanti dell’astrofotografia. Ora giunge sul mercato. Al momento dalle pagine del sito italiano viene effettuato un redirect verso quello statunitense e non ci sono informazioni concrete sulla commercializzazione nel nostro paese.