Motorola One, immagini della variante bianca

Luca Colantuoni,

Il produttore statunitense ha programmato un evento per il 2 agosto a New York. Durante la conferenza stampa è previsto l’annuncio di tre smartphone: Moto Z3, Motorola One Power e Motorola One. Alcune immagini della variante bianca di quest’ultimo modello sono apparse online, consentendo di verificare la corrispondenza con i render pubblicati a fine giugno.

Le foto rivelano uno smartphone con dimensioni piuttosto importanti. Si prevede infatti uno schermo con una diagonale di almeno 6 pollici, un rapporto di aspetto 19:9 e un notch nella parte superiore. Purtroppo non è possibile confermare queste ipotesi, in quanto le due immagini mostrano solo la parte posteriore. Sono tuttavia evidenti la cover in vetro, il logo Motorola al centro e la doppia fotocamera con dual LED nell’angolo superiore sinistro. Si nota inoltre il bordo dorato del frame in alluminio.

Manca invece il logo Android One nella parte inferiore. Lo smartphone nelle immagini potrebbe essere un prototipo oppure una versione che verrà distribuita in Cina con un’interfaccia modificata dal produttore e senza servizi Google. Anche sul Motorola One Power dovrebbe essere installato Android 8.1 Oreo in versione stock. Le uniche differenze potrebbero essere uno schermo più piccolo, la cover in alluminio e il singolo flash LED della doppia fotocamera posteriore.

Per entrambi si prevedono un processore octa core Snapdragon 636, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, sensori da 16 e 5 megapixel per la dual camera, fotocamera frontale da 8 megapixel e batteria da 3.780 mAh. Le specifiche verranno confermate da Motorola il 2 agosto, quindi al momento si tratta unicamente di indiscrezioni.