Samsung Galaxy Tab 4, prima immagine ufficiale

Luca Colantuoni,

Qualche settimana fa erano trapelate alcune indiscrezioni sul nuovo tablet che Samsung dovrebbe annunciare all’IFA 2018 di Berlino. Il sito Android Headlines ha ora pubblicato le prime immagini ufficiale del Galaxy Tab S4 che rivelano diversi dettagli sul design, confermando le ipotesi sull’assenza del lettore di impronte digitali.

Osservando il tablet si nota subito una maggiore area di visualizzazione. Lo schermo Super AMOLED dovrebbe avere una diagonale di 10,5 pollici e un rapporto di aspetto 16:10. Probabile quindi una risoluzione Quad HD (2560×1600 pixel). L’attuale Galaxy Tab S3 possiede un display da 9,7 pollici con risoluzione di 2048×1536 pixel e rapporto di aspetto 4:3. Il nuovo modello ha inoltre cornici più sottili. In quella superiore manca il logo Samsung, mentre in quella inferiore non ci sono i pulsanti capacitivi, né il pulsante Home con il lettore di impronte digitali.

Il sensore biometrico non è stato spostato sul retro, quindi le ipotesi sono due: lettore di impronte in-display oppure laterale. Non è da escludere lo scanner dell’iride come unico sistema di autenticazione. La posizione della fotocamera posteriore è rimasta invariata, mentre il logo Samsung è stato spostato in basso accanto alla scritta “Tuned by AKG”, un evidente riferimento agli altoparlanti stereo.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamere frontale da 8 megapixel e batteria da 7.300 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con interfaccia Samsung Experience. Oltre ai tradizionali accessori (S Pen e Cover Keyboard) è previsto il lancio del dock DeX che permetterà di collegare il tablet a monitor, tastiera e mouse.